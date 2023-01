Siegburg – Ein 62 Jahre alter Radfahrer aus Sankt Augustin hat bei einem ungewöhnlichen Unfall leichte Verletzungen erlitten. Er war am Donnerstagnachmittag auf der Ringstraße in Richtung Humperdinckstraße unterwegs, als ein 55 Jahre alter Mann mit seinem Krankenfahrstuhl die Straßenseite wechselte.



Der fuhr zunächst vor ihm am rechten Fahrbahnrand, querte aber in Höhe eines Kiosks, ohne nach Angaben der Polizei den folgenden Verkehr ausreichend zu beachten, auf die linke Seite. In diesem Augenblick fuhr der 62-Jährige mit seinem Rad an ihm vorbei und musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.



Auf der regennassen Fahrbahn rutschte er aus und stürzte. Dabei zog er sich eine Platzwunde zu, die im Krankenhaus behandelt wurde. (rvg)