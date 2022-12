Siegburg – Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in einen Imbissstand Am Turm eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Der Wagen befindet sich neben dem Haupteingang eines Verbrauchermarkts. Die Täter brachen die rückwärtige Tür auf. Dabei mussten sie mehrere massive Schlösser aufbrechen. Die Täter durchsuchten den kleinen Verkaufsraum und entwendeten vermutlich einen kleinen Bargeldbetrag. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 02241/541-3121 bei der Polizei zu melden. (mfu)