Trotz Omikron-Welle: Im Siegburger Sion im Carré steigen künftig Karnevalsitzungen

Siegburg -

Corona hin, Omikron her, ein bisschen Karneval geht doch: Bands und Büttenredner kommen ab dem 6. Februar in das Sion im Carré an der Neuen Poststraße 15. „Das wird wie eine Sitzung, nur im Mini-Format“, sagt Betreiber Augustin Bagaric. Auftakt ist am 6. Februar, 11.11 Uhr, mit einem „Frühschoppen mit Hätz un Jeföhl“, zudem plant er eine Herren- und eine Damensitzung am 13. und 20. Februar. Auf dem Programm stehen jeweils von 15 bis 19 Uhr die Dräcksäck, Tommy Walter, King Size Dick, Micky Brühl, Marita Köllner sowie als Redner Liselotte Lotterlappen und Ne Usjeflippte.