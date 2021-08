Special Olympics World Games: Rhein-Sieg-Kreis soll 2023 Olympioniken empfangen

Rhein-Sieg-Kreis -

Der Rhein-Sieg-Kreis soll im übernächsten Jahr Gastgeber für eine Teilnehmernation der Special Olympics World Games werden. Das schlägt die Kreistagskoalition von CDU und Grünen vor. Sie regt an, dass sich der Kreis am „Host Town Programm“ der inklusiven Sportwettkämpfe beteiligt, die mit Sportlern aus 170 Nationen 2023 in Berlin stattfinden werden.



Ziel des „Host Town Programms“ ist, dass jedes der teilnehmenden Nationalteams unter dem Motto „170 Nationen – 170 inklusive Kommunen“ vor der Ankunft am Austragungsort Berlin in einer anderen deutschen Kommune empfangen wird.



„Nach einer langen sportlichen Pause würde ich mich freuen, wenn der Rhein-Sieg-Kreis bei diesem besonderen Format eine Gastgeberrolle übernehmen kann. Das Projekt gibt uns die Möglichkeit, den sportlichen Gedanken mit gelebter Inklusion zu verbinden“, begründet Daniela Ratajczak, die sportpolitische Sprecherin der CDU-Kreistagsfraktion, den Vorschlag.



Die Special Olympics World Games seien „die größten inklusiven Sportwettkämpfe weltweit“. Als Teilnehmer am „Host Town Programm“ könne der Rhein-Sieg-Kreis als drittgrößter Landkreis in Deutschland eine Vorbildfunktion übernehmen“.