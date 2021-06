Straßenbau im Rhein-Sieg-Kreis: Land bezuschusst Modernisierung mit 4,6 Millionen Euro

Rhein-Sieg-Kreis -

Die NRW-Koalition bezuschusst die Modernisierung von Straßen im östlichen Rhein-Sieg-Kreis mit 4,58 Millionen Euro. Das teilte der Landtagsabgeordnete Björn Franken (CDU) mit. „Ein gut ausgebautes Straßennetz stärkt unsere Infrastrukturen und die Qualität der Mobilität für die Menschen und Unternehmen in unserer Region“, erklärte Franken.



Das Land beteiligt sich mit 390.000 Euro an der grundhaften Erneuerung der Krabachtalstraße von Mittelscheid bis zur Stadtgrenze in Hennef und mit 310.000 Euro an der Erneuerung der Bus- und Ackerstraße in Uckerath (Hüchel und Hollenbusch). 910.000 Euro fließen für den Ausbau der K 27 von der L 86 bis zur L 333 bei Eitorf und 2,97 Millionen Euro für den Ausbau des Zubringers der K 31 von Much-Marienfeld bis zur L 350 in Much-Alefeld.



Außerdem werden auch Radwege in der Region gefördert. Mit der Aufnahme des Bürgerradweges zwischen Nackhausen und Schwellenbach (L 318) in das Radwegebauprogramm 2021 könne nun eine schnelle Umsetzung des Projektes erfolgen, erklärte Franken. Landesmittel in Höhe von 150 000 Euro stünden bereit. (seb)