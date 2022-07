Von Odendorf bis in die Pfalz: Flutmarken auch als Kunstobjekt

Swisttal -

Vier Wellenlinien sind das Motiv, darüber eine Linie mit dem Datum vom 14. Juli 2021 – dem Tag der Flut. Die gläsernen Fluttafeln, die der Bürgerverein Odendorf in Zusammenarbeit mit der „AG Gedenken“ anbietet, haben es gerade sogar bis auf eine Ausstellung in Frankenthal (Pfalz) geschafft.



Helfer der Organisation „IsraAid Germany“, die in Odendorf nach der Flut ihre Kraft investiert haben, den Schlamm aus den gefluteten Häusern zu schaffen, zeigen die Glasplaketten dort. Und noch viel mehr: Bei dem interaktiven Kunstprojekt, das im Internet unter www.flutgeschichten.org zu besuchen ist, haben Künstler und Helfer den Raum mit Fundstücken gefüllt, wie Carlo Castaneda von „IsraAid Germany“ berichtet. Sie wollen von Wiederaufbau und Solidarität erzählen. Castaneda: „Es geht um Kunst als ein Weg der Verarbeitung.“



Ausstellung bis zum 28. August im Erkenbert-Museum zu sehen

Die für ein Jahr Reisen konzipierte Wanderausstellung in Frankenthal eröffnet an diesem Donnerstag und ist bis zum 28. August im Erkenbert-Museum zu sehen. Die Flutmarke ist eines der Symbole dort, weil sie nichts mit Stehenbleiben zu tun habe, sondern auch renovierte Häuser sie tragen werden. Fotografien aus Odendorf zeigen etwa die Flutsteine von Sabrina Schumacher oder das Flutsofa von Lucy Kraus.

Die „Flutmarken“ gibt es in zwei verschiedenen Farbgebungen und sind hauptsächlich dafür gedacht, im Flutgebiet an Gebäuden montiert zu werden, um den Wasserstand bei der Starkregenkatastrophe anzuzeigen, so dass auch die künftige Generation noch weiß, wie gefährlich der kleine Orbach werden kann, der sich derzeit hitzebedingt gar nicht im Ort blicken lässt. Bloß sein ausgetrocknetes und mit viel Beton eingefasstes Bett ist zu sehen – freilich auch der Schaden, den er völlig entfesselt von einem Jahr anrichtete.

Die Flutmarken kosten übrigens 20 Euro. Ein Preis, der vor allem dazu da ist, die Kosten für die ebenfalls aus Glas hergestellte Gedenktafel zu stemmen, die pünktlich zum Jahrestag der Flut in Verbindung mit einem emotionalen Gottesdienst auf dem alten Friedhof an der Alten Kirche installiert worden ist. Die gläsernen Plaketten zur Markierung des Hochwasserstandes am 14. Juli 2021 können per Mail bestellt werden, unter der Adresse flut_gedenken@gmx.de. Die Befestigung erfolgt über Klemmen, die in eine Wand geschraubt werden sollten. Bislang waren nur Vorbestellungen möglich. Gestern trafen beim Bürgerverein mehrere Kisten mit den fertigen Tafeln ein. Vorbestellungen waren sogar aus Bad Münstereifel, Metternich, Weilerswist, Rheinbach und verschiedenen Ortsteilen von Swisttal.