"Visionärer Schulleiter": Altenforst-Gymnasium trauert um Gerhard Fischer

Troisdorf -

Trauer am Gymnasium Zum Altenforst: Am vergangenen Montag ist der ehemalige Schulleiter Gerhard Fischer im Alter von 74 Jahren gestorben.

Als „vertrauten Kollegen und visionären Schulleiter“ würdigt ihn die Schulleitung in einem Nachruf. „Im Zentrum seiner Arbeit standen die Bedürfnisse seiner Schülerinnen und Schüler.“ Fischer hatte die Leitung des Gymnasiums im Dezember 1985 übernommen und die Schule bis zum Eintritt in den Ruhestand im Juli 2014 geführt. „Gerhard Fischer hinterlässt ein sehr beeindruckendes Lebenswerk“, so die Schulleitung.