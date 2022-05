Aktion des ADFC: Poolnudeln halten Autos beim Überholen auf Abstand

Als Beispiele für zahlreiche andere Straßenabschnitte, über die Radfahrende wegen regelmäßigen Überholens mit zu geringem Abstand klagen, nennt der ADFC die Berliner Straße in Niederkassel, die Wilhelmstraße in Siegburg, die Bahnhofstraße in Eitorf, die Hennefer Straße/Hauptstraße in Sankt Augustin, die Rheinstraße/Im Kirchtal in Troisdorf und die Theodor-Heuss-Allee/Dürresbachstraße in Hennef.



Radschutzstreifen verleiteten dort die Autofahrer eher zu noch geringeren Überholabständen, sagt ADFC-Sprecher Peter Lorscheid. „Die Schutzstreifen erzeugen fälschlicherweise den Eindruck, dass unabhängige Fahrstreifen existieren und der Überholabstand nicht eingehalten werden muss.“ (kh)