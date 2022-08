Mini-Plantage: Troisdorfer züchtet Marihuana-Pflanzen auf seinem Balkon

Troisdorf -

All zu öffentlich hat ein 35 Jahre alter Mann aus Troisdorf seine Hanfpflanzen auf dem Balkon wachsen lassen. Eine Polizeistreife in Zivil hatte sie am Mittwoch von der Straße Am Ufer aus entdeckt.



Die Beamten besorgten sich den nötigen Beschluss bei der Staatsanwaltschaft Bonn. Am Donnerstag durchsuchten dann mehrere Polizisten die Wohnung. Der 35-Jährige zeigte sich nach Angaben der Polizei wenig kooperativ. Die Polizisten legten ihm zeitweise Handschellen an.



Sie fanden Marihuana, Amphetamine, Marihuana-Pflanzen, Bargeld, iPads und eine Schreckschusspistole in den Räumen und stellten die Funde sicher. Für die Waffe hatte der Mann nicht die erforderliche Erlaubnis.



Die Einsatzkräfte vernichteten die fünf Hanfpflanzen. Gegen den mutmaßlichen Drogendealer, so die Polizei, läuft nun ein Strafverfahren unter anderem wegen unerlaubtem Anbau und Handel mit Betäubungsmitteln. (rvg)