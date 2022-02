Möglicherweise bewaffnet: Person verschanzt sich in Haus in Troisdorf-Sieglar

Troisdorf -

In Troisdorf-Sieglar musste die Polizei am Montagabend (7. Februar) zu einen Polizeieinsatz in die Johannesstraße ausrücken.

Die Beamten erhielten die Information, dass sich dort womöglich eine Person mit Waffe in einem Mehrfamilienhaus aufhält. Zur Zeit ist die Polizei mit mehreren Streifenwagen vor Ort und ordnet die Lage. Ob wirklich eine Schusswaffe im Spiel ist, wird noch untersucht. Auch ob andere Personen involviert sind, ist noch unklar.

Die umliegenden Straßen werde aktuell von mehreren Einsatzkräften abgesperrt. (red)

Mehr Informationen folgen in Kürze.