Am Donnerstag werden erneut städtische Troisdorfer Kitas bestreikt. (Symbolbild)

Troisdorf – Eltern, deren Kinder eine städtische Kita in Troisdorf besuchen, steht ein weiterer Streiktag bevor. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, hat die Gewerkschaft Verdi für Mittwoch, 4. Mai, Donnerstag, zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Nach den der Stadt Troisdorf vorliegenden Informationen, so ein Sprecher, wird der Ausstand der Erzieherinnen und Erzieher den Betrieb in etlichen städtischen Kindertagesstätten betreffen.



Geschlossen bleiben die Kitas Am Krausacker und Bismarckplatz, Notdienst gibt es in den folgenden Einrichtungen: Rübkamp, Reichensteinstraße (25 Kinder bis 16.30 Uhr), Ravensberger Weg, Rathausstraße, Markusstraße (30 Kinder bis 14.30 Uhr), Niederkasseler Straße und Schneewittchenweg (22 Kinder bis 15 Uhr).



Normale Öffnungszeiten haben die Kitas Curieweg, Julius-Leber-Straße, Magdalenenstraße, Schmelzer Weg, Robert-Müller-Platz, Astrid-Lindgren-Straße, Evrystraße, Zum Altenforst, Im Jägersgarten, Kriegsdorfer Straße, Daimlerstraße, Flachtenstraße und Lambertusstraße. (dk)