Überfall auf Lebensmittelmarkt: Bewaffneter Mann erbeutet Bargeld in Troisdorf-Spich

Troisdorf -

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend einen Lebensmitteldiscounter an der Hauptstraße in Troisdorf-Spich überfallen. Das berichtet die Polizei. Er bedrohte zwei Angestellte mit einem Messer und erbeutete einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag sowie Zigaretten. Den Angaben zufolge betrat der Mann gegen 19:50 Uhr das Geschäft. Gegen 20 Uhr begab er sich unbemerkt in das Lager des Discounters und bedrohte dort die 20 und 22 Jahre alten Angestellten mit dem Messer.



Außerdem sprühte er Reizgas in ihre Richtung und verletzte sie damit leicht. Er verstaute seine Beute in einen großen transparenten Kunststoffsack und flüchtete vom Tatort. Die Supermarktmitarbeiter mussten im Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Der mutmaßliche Täter soll ein 35 bis 40 Jahre alter Mann sein. Er sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Bekleidet war der Tatverdächtige mit einer schwarzen Hose, roter Oberbekleidung mit schwarzen Ärmeln und hellen Schuhen. Er trug eine schwarze Mütze und eine rosafarbene OP-Maske.

Ein Zeuge gab an, den Verdächtigen kurz nach der Tat in der nahegelegenen Felix-Krakamp-Straße gesehen zu haben. Er konnte beobachten, wie der Unbekannte den Plastiksack mit den Zigaretten in den Kofferraum eines weißen Familien-Vans packte und dann in unbekannte Richtung wegfuhr. Bei dem Auto könnte es sich um einen VW Sharan oder ein ähnliches Fahrzeug gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Täter vor oder nach der Tat oder den weißen Familien-Van gesehen haben, sich unter 02241 541-3221 zu melden. (ps)