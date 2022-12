Troisdorf – Ein hilfsbereiter 84 Jahre alter Mann ist am Donnerstagvormittag in Troisdorf Opfer eines Trickbetrugs geworden. Wie die Polizei berichtet, wurde er gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Spicher Straße von einem Unbekannten angesprochen.



Dieser fragte den 84-jährigen nach Kleingeld. Während er in seiner Jackentasche nach Kleingeld suchte, stahl der Täter unbemerkt das Portemonnaie des Seniors. Anschließend ging er rasch davon.



Der Dieb soll etwa 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er ist schlank und hat kurze, dunkle Haare sowie braune Augen. Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise an die Polizei unter 02241/541 32 21. (mfu)