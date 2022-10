Unfall in Troisdorf: 64-jähriger Audi-Fahrer rammt Laterne

Troisdorf -

Ein 64-jähriger Autofahrer hat am Freitagabend in Rotter See eine Laterne gerammt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann in seinem Audi auf der Evrystraße in Richtung Rathausstraße. Gegen 23.40 Uhr stieß er auf Höhe des Pfälzer Wegs gegen den Laternenmast, der mittig auf einem Fußgängerüberweg stand. Der Mann sei mit niedriger Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Ein Atemalkoholtest sei negativ ausgefallen.



Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die etwa acht Meter hohe Laterne knickte um. Die hinzugerufene Feuerwehr trennte sie mit einer Säge ab, nachdem die Stadtwerke den Strom abgeschaltet hatten. Am Samstag soll sie abtransportiert werden. Die Evrystraße blieb während der Unfallaufnahme gesperrt. (mfu)