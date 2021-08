Troisdorf -

Am Dienstagmittag hat es im T-Park in Troisdorf auf einem Firmengelände gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr brannte ein Kompressor in einer Industriehalle an der Mühlheimer Straße. Dadurch gab es eine starke Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr löschte den Brand, 45 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Es gab keine Verletzten. (mfu)