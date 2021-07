Über 60 Angebote: Bad Honnef bietet Kindern und Jugendlichen viel Sport in den Ferien

Ab 1. Juli gültig : Kabinett beschließt Mietpreisbremse

Die Mietpreisbremse komm. Das hat das Kabinett in Düsseldorf beschlossen, die Regel tritt ab dem 1. Juli in 59 Kommunen in Kraft. Die FDP kritisiert die Regelungen, die SPD sieht zusätzlich die Bundesregierung in der Pflicht.