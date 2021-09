Ungelöste Fälle im Rhein-Sieg-Kreis: Neue Ermittlergruppe nimmt sich Cold Cases vor

Rhein-Sieg-Kreis -

Ungeklärte Tötungsdelikte aus den vergangenen 50 Jahren sollen ab Oktober von einer Spezialabteilung der Polizei NRW bearbeitet werden. 28 pensionierte Mord-Ermittler sollen sich intensiv um die Cold Cases kümmern. Im Rhein-Sieg-Kreis gibt es neben dem jetzt neu aufgerollten Knochenfund von Ruppichteroth noch vier weitere, ungelöste Fälle.



Im Mai 1987 wurde die Gastronomentochter Claudia O. in Lohmar erwürgt. Nach damaligem Stand der Ermittlungen muss die 23-Jährige ihren Mörder bei einem Einbruch überrascht haben. Einer der damaligen Verdächtigen geriet 30 Jahre später erneut ins Visier der Ermittler, ein Haftbefehl wurde aber wieder aufgehoben.



Im Januar 2001 wurde der Bauunternehmer Werner Klostermann tot in seinem Auto auf dem Firmenparkplatz in Troisdorf-Spich gefunden. Der 47-Jährige war durch Schüsse aus einer Baretta gestorben, ein Täter wurde nie ermittelt.



Im September 2012 verschwand die 42-jährige Sandra D. aus Eitorf spurlos. Ein Verbrechen ohne Leiche, war sich die Polizei sicher. Ihr Mann geriet schnell ins Visier der Polizei. Der Koch wurde angeklagt, in einem spektakulären Prozess verurteilt – und in der Berufungsverhandlung freigesprochen.

Im April 2020 verschwand Birgit A. aus Lohmar am Flughafen Haan. Die Leiche der 54-Jährigen wurde im November 2020 in einem Wald in der Nähe gefunden. Die ermittelnden Kriminalbeamten in Koblenz gehen von einem Kapitalverbrechen aus.