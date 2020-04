Verfolgungsjagd auf der A 59: 21-jähriger Fahrer nach Unfall bei Vilich gestorben

Köln/Bonn -

Der 21 Jahre alte Fahrer eines Audis, der am frühen Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall nach einer Verfolgungsjagd auf der A 59 bei Vilich aus seinem Auto geschleudert worden war, ist am Montagvormittag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Gesundheitszustand der Beifahrerin ist nach Aussage der behandelnden Ärzte derzeit stabil, teilt die Polizei mit.

Der Unfall hatte sich ereignet, als der Fahrer in seinem Wagen mit hoher Geschwindigkeit auf der Flucht vor einem Streifenwagen der Polizei war. Auf der Autobahnabfahrt Vilich schleuderte das Auto mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn und überschlug sich dabei mehrfach.

Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Laut Polizei war der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und nutzte den Wagen eines Freundes. Laut dessen Angaben hatte der Unfallfahrer aber dafür nicht seine Erlaubnis.

Gegen 1.40 Uhr in der Nacht zu Freitag hatte die Polizei Bonn ihren Angaben nach die Verfolgung eines Audi Q5 in Bad Honnef nach einer Verkehrskontrolle aufgenommen.

Der Fahrer flüchtete über die Autobahn mit immer höherer Geschwindigkeit. Die Beamten brachen die Verfolgung schließlich ab, als das Tempo mit über 200 Kilometern pro Stunde zu gefährlich wurde.

Bonn-Vilich: Auto kommt auf A 59 von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Der Audi-Fahrer wollte dann die Autobahn an der Abfahrt Bonn-Vilich verlassen, wie ein Polizeisprecher erklärt. Wohl aufgrund der sehr hohen Geschwindigkeit schaffte er dies aber nicht. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach.

Das völlige demolierte Unfallfahrzeug Jasmin Foto:

Die Feuerwehr konnte eine junge Frau aus dem Wrack des Pkw retten, die bei dem Unfall eingeklemmt worden war. Sie wurde lebensgefährlich verletzt, ebenso wie der 21-jährige Fahrer.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 suchen weiterhin dringend Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, und bitten darum, sich telefonisch unter 0221/22 90 oder per E-Mail bei der Polizei zu melden. (pic, red)