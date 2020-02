Von Wildkamera erfasst: Wolf überquert Autobahn über Grünbrücke bei Köln

Rhein-Sieg-Kreis -

Jetzt ist es offiziell: Im Juli vorigen Jahres war ein Wolf in der Wahner Heide unterwegs. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW bestätigt einen Wolfsnachweis auf der Grünbrücke über die Autobahn 3 bei Köln vom 27. Juli.2019.



Wie die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf bestätigt hat, handelte es sich um einen männlichen Wolf. Der Wolf lief um 11:51 Uhr aus Richtung Königsforst kommend in hohem Tempo über die Grünbrücke in die Wahner Heide. Dabei wurde er von einer Wildkamera erfasst. In der Nähe befinden sich der Köln/Bonner Flughafen und die Autobahnraststätte Königsforst. Weitere Nachweise aus dem Bereich Wahner Heide oder Königsforst liegen allerdings zurzeit nicht vor.



Wolf bei Köln: Foto wurde erst jetzt entdeckt

Das Foto wurde jetzt erst bei der Auswertung von Filmaufnahmen entdeckt. Die Identität und der Verbleib des Wolfes sei nicht bekannt. Es handele sich um den ersten Wolf, der in NRW auf einer Grünbrücke nachgewiesen wurde.

Die in Lohmar im vergangenen Jahr gefunden Bissspuren an gerissenen Rehen konnte nicht ausgewertet werden. „Die Kadaver lagen zu lang im Regen, dadurch war alles verwässert“, so Elisabeth Trimborn, Vorsitzende der Kreisjägerschaft Rhein-Sieg auf Nachfrage.