Am Waldrand liegt das Haus Waldeck mit einem Reiterhof in Lohmar, wo sich ruhig entspannen lässt. (Archivbild)

Lohmar – Wer ein paar nette Stunden nah an der Natur verbringen möchte, sollte das Haus Waldeck auf dem ruhig gelegenen Reiterhof in Lohmar besuchen. Nach einem Spaziergang kann man auf der Terrasse entspannen. Weitere Biergärten in der Nähe finden Sie auf unserer Biergarten-Liste.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag ab 13 Uhr, Sonntag 12 bis 18 Uhr, Montag ist Ruhetag.



Adresse: 53797 Lohmar, Pützerau 110



Telefon: 01577/1344283