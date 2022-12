Gemütliches Entspannen direkt an der Sieg: Zur Siegfähre in Troisdorf. (Archivbild)

Troisdorf – Alexander Adscheid hat den Saisonbetrieb an der Bergheimer Siegfähre schon vor über 25 Jahren von seinen Eltern übernommen. Die Saison an einer der letzten Gierfähren in Deutschland dauert von Ostern bis zum Tag der Deutschen Einheit. Ein Besuch des Biergartens gehört für Radfahrer und Wanderer aus der Region zum Ausflug ins Naturschutzgebiet der Siegauen.



Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag ab 9.30 bis 22.30 Uhr. Sonntag von 9 bis 22 Uhr



Adresse: 53844 Troisdorf-Bergheim, Zur Siegfähre 7



Telefon: 0228-475547