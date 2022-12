Windeck – Unmittelbar am Sieg-Wasserfall in Schladern liegt der Elmores-Biergarten. Die entspannte Atmosphäre zwischen Hippie und Club-Feeling und die fantasievolle Einrichtung ziehen längst Gäste weit über die Kreisgrenze hinaus an. Oft werden auch kulturelle Veranstaltungen angeboten.



Öffnungszeiten: Montag bis Freitag ab 16 Uhr; Samstag ab 13 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 11 Uhr; Montags hat die Küche Ruhetag



Adresse: 51570 Windeck-Schladern, Schönecker Weg 5



Telefon: 0170-4802246