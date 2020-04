Wohlfahrtsverbände in Rhein-Sieg: Hilfe für Bedürftige wird weiterhin geboten

Für bedürftige Jugendliche und junge Erwachsene wird ab Montag, 30. März, im Siegburger Kulturcafé an der Ringstraße gekocht. Viele Besucher lebten in auch finanziell schwierigen Verhältnissen, weiß Stefan Langbein aus dem Team. Während der Schließung des Cafés in Trägerschaft der Evangelischen Kirche seien diese jungen Leute auf sich allein gestellt.

Um ihnen zu helfen, wird Wolfgang Schmitz, der Leiter des pädagogischen Kochangebots im „Kulti“, montags und mittwochs jeweils 20 Portionen Essen zubereiten. Wer kommen will, muss sich vorher anmelden; „damit werden Begegnungen untereinander vermieden“, erklärt Stefan Langbein. Für das Essen bezahlen die jungen Leute, was sie erübrigen können.

Auch im Troisdorfer „Elements of Taste“ an der Kölner Straße wird für Bedürftige gekocht: Jeden Tag zwischen 12 und 15 Uhr. Im „Aueler Hof“ in Lohmar-Wahlscheid wird gegen einen symbolischen Obolus Essen ausgegeben. Längst gängige Praxis ist das für Luc de Witte vom Troisdorfer Imbiss „Die Fritte“, der Menschen in Not kostenlos verköstigt. (dk)