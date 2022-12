Schnee, Glatteis und eisige Temperaturen bestimmen ab Freitag das Wetter in Köln und Nordrhein-Westfalen. Der Freitag beginnt in der Region zunächst mit Nebel und Wolken, die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 3 Grad, im Bergland bei -2 Grad.

In der Nacht zu Samstag ziehen die Temperaturen in der Region deutlich an und es wird deutlich kühler. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kommt es am frühen Samstagmorgen zu verstärkter Wolkenbildung und Nebel. Die Temperaturen sinken auf -2 bis -6 Grad. Im Süden und Osten von Nordrhein-Westfalen ist auch Schee möglich.

Wetter in Köln: Kaltes Wochenende steht NRW bevor

Am Samstag bleiben die Temperaturen um den Gefrierpunkt bei Höchstwerten von 1 bis zu 2 Grad, in höheren Lagen dauerhaft unter dem Gefrierpunkt. In der Nacht zu Sonntag kühlt es dann wieder auf bis zu -6 Grad ab, es bleibt dauerhaft bewölkt und neblig.

Auch am Sonntag bleibt es in Nordrhein-Westfalen überwiegend bewölkt, vor allem im Osten kann es zeitweise etwas schneien. Ansonsten bleibt es trocken, die Temperaturen sinken in der Nacht zu Montag aber nochmal auf bis zu -7 Grad. Schnee und Glatteis sind möglich. (red)