Starkregen in Köln und Region: 1050 Einsätze in Köln – Kind nach Blitzschlag verletzt

Rhein-Sieg-Kreis/Köln -

Starkregen und Unwetter haben am Donnerstagabend Köln und die Region heimgesucht und zu Tausenden Einsätzen von Polizei und Feuerwehr geführt. Vielerorts sorgte Starkregen für überschwemmte Straßen und Keller, Bahnen fielen teilweise aus.

Kind in Düsseldorf nach Blitzschlag verletzt

In Düsseldorf stürzte ein Mädchen nach einem Blitzeinschlag in der Nähe vom Fahrrad und wurde von einem Auto angefahren. Das etwa elfjährige Kind wurde schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Freitagabend mitteilte. Nach vorläufigen Erkenntnissen war ein Blitz nahe der Gruppe aus sechs Radfahrern eingeschlagen. Getroffen worden sei niemand. Das Kind sei aus zunächst ungeklärter Ursache gestürzt und auf die Fahrbahn geraten, wo es von einem Auto erfasst wurde. Ein Rettungshubschrauber habe wegen des Wetters nicht starten können, deshalb brachte ein Rettungswagen das Mädchen ins Krankenhaus.

Bahnverkehr in Köln gestört

In Köln meldete die Feurwehr auf Anfrage gegen 22 Uhr knapp 1050 Einsätze im Stadtbereich. Dabei handele es sich ausschließlich um Wasserschäden. Bei der KVB kam es durch den Starkregen zu erheblichen Störungen im Bahnverkehr. Auch die Busverbindungen waren betroffen.

30 Einsätze in Hennef

Die starken Regenfälle sorgt unter anderem auch in Siegburg-Kaldauen am für überspülte Straßen und Keller. Feuerwehren waren im Dauereinsatz, allein in Hennef gab es 30 Einsatzorte. Dort versammelte sich die Feuerwehr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses, um die Einsätze zu koordinieren. (amh/lei/red)