Studie zum Kohleausstieg in NRW: 2028 muss Schluss sein, um Pariser Ziele zu erreichen

Köln/Berlin -

Wenn Deutschland die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens noch erreichen will, dürfen aus den Tagebauen Hambach und Garzweiler II im Rheinischen Revier ab Januar 2021 nur noch maximal 200 Millionen Tonnen Braunkohle für die Kohleverstromung und die Kohleveredelung gefördert werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin, das die Bürgerinitiative „Alle Dörfer bleiben“ in Auftrag gegeben hat.