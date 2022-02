Sturm in NRW: Behörden und Feuerwehren in Alarmbereitschaft – Zugausfälle möglich

Köln -

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Mittwoch eine Unwetterwarnung für Nordrhein-Westfalen herausgegeben. Demnach soll es in der Zeit von Mittwoch- bis Donnerstagabend vor allem im Norden und Osten des Landes zu orkanartigen Böen oder Orkanböen kommen. Im Norden kann es laut DWD auch zu Gewittern kommen.

Vorsichtshalber sperren die meisten Städte Friedhöfe und öffentliche Parks. Grundsätzlich werden die Menschen gebeten, sich möglichst nicht draußen aufzuhalten. Der DWD geht aktuell davon aus, dass bis Samstag stürmisch sein könnte.

Feuerwehr Köln berichtet von bislang ruhigem Abend

23.36 Uhr: Erste Ausläufer des von Westen kommenden Unwetters sorgten am Mittwochabend für heftigen Wind und Regen - ohne großen Schaden anzurichten.

Die Feuerwehr Köln berichtet auf Nachfrage von einem bislang ruhigen Abend. Insgesamt seien die Einsatzkräfte am Mittwoch sieben mal wegen des Sturms ausgerückt. Es handele sich aber hauptsächlich um kleinere Einsätze wegen loser Dachziegeln oder herabgestürzter Äste.

ADAC rät: Auto lieber stehen lassen

20:40: Autofahrer sollten ihr Fahrzeug besser stehen lassen und auf nicht unbedingt notwendige Fahrten verzichten, rät der ADAC in NRW. „Wer dennoch mit dem Auto unterwegs sein muss, sollte defensiv fahren, die Geschwindigkeit reduzieren, beide Hände ans Lenkrad nehmen und sich voll auf die Straße konzentrieren“, sagt der ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold. Es müsse jederzeit mit umgestürzten Bäumen oder herabfallenden Ästen gerechnet werden.

Flughafen Köln/Bonn holt Sondergenehmigung für Starts ein

19.31 Uhr: Der Flughafen Köln/Bonn hat für die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Sondergenehmigung für Starts bei der Bezirksregierung Düsseldorf eingeholt. Wie ein Sprecher des Airports dieser Zeitung bestätigte, dürfen zwischen 22 und 6 Uhr Frachtflugzeuge von der sogenannten Querwindbahn in beide Richtung starten.

„Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, die es uns ermöglicht, flexibler zu bleiben“, erklärte der Airport-Sprecher. Normalerweise starten die Frachtmaschinen nur von einer Seite aus oder der großen allgemeinen Startbahn. Der Flughafen will so den Betrieb garantieren.

Passagiermaschinen sind von der Sondergenehmigungen nicht betroffen. Der Flughafen überwacht die Lage, ob es zu Ausfällen kommt, ist derzeit noch unklar.

Drei Stürme, drei Namen

19.15 Uhr: Gleich drei verschiedene Namen tauchen im Zusammenhang mit den Sturm-Warnungen des Deutschen Wetterdienstes auf – eine kurze Erklärung: Bereits am Mittwoch zieht das Tief Xandra über das Land und bringt auch in NRW Windböen und Regen.

Die Warnungen von schweren Stürmen beziehen sich auf zwei weitere Tiefs: Am Donnerstag dominiert das Orkantief Ylenia. Zusätzlich trifft von Freitag auf Samstag das Orkantief Zeynep aus Westen auf das Land.

Sturmwarnungen jetzt auch aus Oberberg

19.10 Uhr: Inzwischen warnt auch der Oberbergische Kreis vor dem Sturm. „Bitte beobachten Sie die Hinweise in den Medien und machen Sie Ihre Entscheidungen, ob Sie das Haus verlassen, davon abhängig, wie sich die Wetterlage entwickelt. Beobachten Sie also die Entwicklungen entscheiden Sie je nach Situation“, rät die Kreisverwaltung in einer Mitteilung. Der Kreis habe keine Hinweise darauf, dass sich die Situation „dramatischer entwickelt als in anderen Regionen von NRW“. Gleichzeitig könne man nach aktueller Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes aber nicht ausschließen, „dass wir es auch hier mit einem schweren Sturm zu tun haben werden.“

Die Kreisverwaltung selbst werde ihre Dienststellen am Donnerstag im Rahmen der bestehenden Öffnungszeiten und der aktuellen Corona-Regelungen geöffnet halten. „Wir behalten uns jedoch vor, bestimmte Angebote, zum Beispiel in den Corona-Teststellen des Kreises im Falle einer Zuspitzung der Lage auszusetzen und neue Termine zu vereinbaren“, heißt es.

Bergisch Gladbach schließt die Friedhöfe und Sportplätze

18.35 Uhr: Die Kreisstadt Bergisch Gladbach hat für Donnerstag sämtliche Beerdigungen auf Friedhöfen im Stadtgebiet abgesagt. Das hat der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) am Abend mitgeteilt. Zudem seien die Friedhöfe mit Warnschildern versehen und das Betreten untersagt worden, so SAE-Leiter Thore Eggert.

Die Kanalunterhaltung des städtischen Abwasserwerks sei zudem mit erweitertem Personal in Rufbereitschaft, um insbesondere Rechen von Bachdurchlässen von verwehtem und angeschwemmtem Unrat freizuhalten. Der städtische Grünflächenbetrieb „StadtGrün“ hat Sonderkontrollen von Bäumen im Stadtgebiet angeordnet.

Ergänzend hierzu rät der der Bergisch Gladbacher Einsatzstab „dringend davon ab, allgemein städtische Grünflächen oder Waldgebiete zu betreten“ oder sich generell nicht im Freien aufzuhalten. „Der gesunde Menschenverstand sollte jederzeit der Gradmesser sein. Wir hoffen, am Ende einer nicht allzu turbulenten Wetterlage Entwarnung geben zu können," erklärt SAE-Leiter Thore Eggert.

Die Stadt vorsorglich ihre Außensportplätze. Neben der Belkaw-Arena betrifft das auch Anlagen an der Gustav-Stresemann-Str. und der Integrierten Gesamtschule Paffrath. Zwar gehe der Deutsche Wetterdienst derzeit „nicht von extremen Unwettern im Kölner Raum aus. Gleichwohl sollte die Lage nicht unterschätzt werden, zumal Wetterverschlechterungen jederzeit möglich sind“, äußerte sich der Leiter des Stabs für Außergewöhnliche Ereignisse (SAE) der Kreisstadt, Thore Eggert. Die Sporthallen bleiben geöffnet. Die Bergisch Gladbacher Sportverwaltung empfiehlt unterdessen allen Trägern der übrigen Außensporteinrichtungen im Stadtgebiet, ihre Einrichtungen geschlossen zu halten, und allen Sportbegeisterten, den Hallensport am morgigen Tag zu unterlassen. „Auch auf Spiel- und Bolzplätzen können Gefahren durch herabfallende Äste und umstürzende Bäume entstehen, also auch hier die dringende Bitte, auf einen Besuch während der Sturmlage zu verzichten“, so SAE-Leiter Eggert.

Stadt Bonn schließt Kitas, Musikschule und Friedhöfe

17.13 Uhr: Wegen des für Donnerstag angekündigten schweren Sturms warnt die Stadt Bonn dringend davor, Wälder, Parkanlagen oder Friedhöfe im Stadtgebiet zu betreten. Die Stadt wird ihre Kindertageseinrichtungen am Donnerstag geschlossen halten. Die Einrichtungen wurden bereits mit einer E-Mail informiert und gebeten, die Information unmittelbar an die Eltern weiterzuleiten. Friedhöfe bleiben ab Mittwochnachmittag geschlossen. Angesetzte Beerdigungen und Trauerfeiern werden verschoben. Auch der Präsenzunterricht in der städtischen Musikschule entfällt am Donnerstag.

Stadt Leverkusen schließt Sportplätze, Friedhöfe und Park – Warnung vor Wäldern

16.33 Uhr: Die Stadt Leverkusen trifft Vorkehrungen zum Schutz der Bevölkerung vor dem für Donnerstag angekündigten Sturmtief. So werden die städtischen Sportplatzanlagen bis Donnerstag um 18 Uhr aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Verwaltung fordert ausdrücklich dazu auf, Bolz- und Spielplätze nicht aufzusuchen. Auch der Neuland-Park bleibt geschlossen.

Zudem werden Friedhöfe am Donnerstag für allgemeine Besuche gesperrt, terminierte Beisetzungen können hingegen stattfinden. Trauergesellschaften sollen einen gesonderten Zugang erhalten.

Die Stadt Leverkusen rät generell dazu, Waldflächen, Parks und andere Flächen mit dichtem Baumbestand zu meiden. „Auf nicht dringend erforderliche Wege sollte verzichtet werden, um auch der Verletzungsgefahr durch herunterstürzende bzw. herumwehende Gegenstände zu entgehen“, schreibt die Verwaltung in ihrer Mitteilung.

DWD-Meteorologe: „Für Köln gibt es eine Art Brems-Effekt durch die Eifel“

16.08 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet weiterhin schwere Sturmböen für Köln und die Region. DWD-Meteorologe Thomas Gerwin hat dieser Zeitung am Mittwochnachmittag eine Einschätzungen für Köln und Region abgegeben: „Aktuell besteht für Köln eine Warnung vor Sturm von bis zu 85 Stundenkilometer bis 22 Uhr am Mittwoch“, so Gerwin, „danach erwarten wir noch stärkere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern, da fällt auch schon die eine oder andere Mülltonne um, Dachziegel können sich lösen“, erklärt der Meteorologe.

Entscheidend für Köln sei laut DWD die Richtung, aus der die Sturmböen kommen: „Zunächst gehen wir davon aus, dass der Wind eher aus süd-westlicher Richtung kommt. Davon könnte Köln profitieren, da es eine Art Brems-Effekt durch die bergige Eifel gibt“, so der Meteorologe. „Sollte der Sturm aus westlicher Richtung kommen, trifft er Köln direkter.“

Der Meteorologe prognostiziert, dass der angekündigte Sturm von Freitag auf Samstag ähnlich oder noch stärker sein könne: „Allerdings erwarten wir, dass der Sturm eher im Gebiet Düsseldorf stark wird, nicht weiter südlich, etwa in Köln, Eifel oder dem Rhein-Erft-Kreis. Doch es ist weiter Vorsicht geboten“, sagt DWD-Meteorologe Gerwin.

Oberberg: Sturm soll gegen 22 Uhr stärker werden

15.40 Uhr: Die Feuer- und Rettungsleitstelle des Oberbergischen Kreises hat angesichts der heranziehenden Orkanböen Maßnahmen ergriffen. Julian Seeger, Chef der Kreisleitstelle, berichtet, dass man seit Mittwochmorgen in Kontakt zum Deutschen Wetterdienst stehe: „Von den Meteorologen haben wir die Vorhersage für unseren Kreis präzisieren lassen. Demnach soll Oberberg ab 22 Uhr stärker vom Sturm betroffen sein.“

Um für eine größere Zahl von Notrufen gewappnet zu sein, wird sich die Leitstelle ab dieser Uhrzeit verstärken: Statt der üblichen fünf Beamten werden dann sieben Mitarbeiter an den Telefonen sitzen. Weitere vier Beamte sind für den Tagesanbruch geordert, weil mit Einsetzen des Berufsverkehrs erfahrungsgemäß weitere Hilfeersuchen auflaufen, erklärt Seeger: „Zudem sind auch noch für die Morgenstunden orkanartige Böen vorhergesagt.“

Auch der Kreisbrandmeister sei in die Vorbereitungen involviert, erklärt Seeger. Noch werde beraten, wann die sogenannten Unwettermeldeköpfe der Feuerwehren in den Städten und Gemeinden in Betrieb genommen werden. Die wurden bereits informiert, sich bereitzuhalten. Bei einer Vielzahl von Einsätzen könnten die Unwettermeldeköpfe ihre Einheiten selbst koordinieren.

Feuer- und Rettungsleitstelle im Siegburger Kreishaus wird verstärkt

15.06 Uhr: Für den Rhein-Sieg-Kreis bedeutet die Warnung vor schweren Sturmböen die Warnstufe 2 von 4. Die Feuer- und Rettungsleitstelle im Kreishaus in Siegburg wird bei Bedarf personell aufgestockt, sollten Bürgerinnen und Bürger verstärkt den Notruf wählen.

Arbeitgeberverband sieht Verständnis für Homeoffice wegen Unwetters

15 Uhr: Arbeitnehmer, die am Donnerstag wegen der Unwetterwarnung für Teile von NRW von zu Hause aus arbeiten wollen, können dabei auf Verständnis von ihren Chefs hoffen. „Die überwiegende Anzahl der Unternehmen wird von den Mitarbeitenden nicht verlangen, am Donnerstag zur Arbeit zu erscheinen und dennoch den Lohn für den Tag zahlen“, sagte das Vorstandsmitglied des Verbandes für Fach- und Führungskräfte (DFK), Nils Schmidt, am Mittwoch in Essen.

„Wir sehen in derlei Extremsituationen die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers an erster Stelle.“ Allerdings sollten die Beschäftigten nicht einfach zu Hause bleiben, sondern rechtzeitig im Unternehmen Bescheid sagen und nachfragen.

Zugausfälle möglich – Bahn rät zum Informieren

13.37 Uhr: Aufgrund des angekündigten Sturms kann es zu Ausfällen und Verspätungen im Bahnverkehr kommen. Die Deutsche Bahn informiert auf mehreren Kanälen über Zugausfälle und ruft alle Reisenden dazu auf, sich vor ihrer Fahrt zu informieren, ob Züge auch wie geplant fahren. Über Zugausfälle informiert die Bahn auf ihrer Webseite, Störungen und Ausfälle, die NRW betreffen, sind auch auf Twitter einzusehen.

Feuerwehr im Kreis Euskirchen stellt sich auf stürmische Nacht ein

13.30 Uhr: Die Feuerwehrleute im Kreis Euskirchen stellen sich insbesondere in den Höhenlagen der Eifel auf eine stürmische Nacht ein. Kreisbrandmeister Peter Jonas: „Die höchsten Windgeschwindigkeiten werden zwischen 0 und 8 Uhr in den Lagen ab 600 Metern erwartet. Davon wären insbesondere die Bereiche Dahlem, Hellenthal und Schleiden betroffen.“

Bei den prognostizierten Regenmengen gebe es noch kein einheitliches Bild – hier würden die Daten permanent beobachtet, um schnell reagieren zu können, so der Feuerwehrchef. „Vorgeschädigte Bereiche wie Brücken oder Böschungen werden von den Einsatzkräften vor Ort ebenfalls regelmäßig kontrolliert“, so Jonas weiter.

Kreisleitstelle in Rhein-Berg wird verstärkt

13.20 Uhr: „Alle Feuerwehren sind informiert, die Fahrzeuge vollgetankt, wir rechnen vor allem mit vielen Motorsägen-Einsätzen“, sagt der Kreisbrandmeister des Rheinisch-Bergischen Kreises, Wolfgang Weiden, am Mittwochmittag. Was das Wasser betreffe, sei vor einer halben Stunde noch eine Entwarnung vom Wupperverband gekommen. Dieser erwarte kein Hochwasser, so Weiden. „Da konnte ich mir schon mal den Schweiß von der Stirn wischen.“

Die Feuer- und Rettungsleitstelle im Rheinisch-Bergischen Kreis ist bereits verstärkt worden. „Wir haben zudem bereits überlegt, wo wie im Kreishaus den Stab platzieren können“, so Rhein-Bergs Kreisbrandmeister Wolfgang Weiden. Im Rheinisch-Bergischen Kreis rechne er ab Mittwochabend, 22 Uhr, mit Einsätzen. „Das wird dann voraussichtlich bis Samstagmittag gehen“, so Weiden. Zurzeit unberechenbarer sei dabei der für Freitag angekündigte zweite Sturm. „Da wissen wir noch nicht genau, wo der drüber zieht“, so der Kreisbrandmeister.

Bürgerinnen und Bürgern im Kreis rät der Kreisbrandmeister schon jetzt, „alles von draußen reinzuholen oder festzubinden, was fliegen gehen kann“. Ab dem Abend solle man dann sehr genau überlegen, ob es nötig ist das Haus zu verlassen: „Nicht nur im Wald, sondern auch in der Stadt droht Gefahr, von herumfliegenden Gegenständen getroffen zu werden.“

Auch bei der Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis ist man auf das angekündigte Unwetter vorbereitet. „Auch wenn’s für uns ja immer erst losgeht, wenn irgendwo etwas gesperrt werden muss, weil beispielsweise eine Straße nicht mehr passierbar ist“, sagt Polizeisprecher Christian Tholl.

Landesbetrieb Wald und Holz warnt vor Waldbesuch

13.15 Uhr: Der Landesbetrieb Wald und Holz warnt davor, während und nach dem Sturm Wälder zu betreten. Durch die lange Regenperiode der letzten Wochen könnten Waldböden aufgeweicht sein. Wurzeln hätten dadurch weniger Halt im Boden und können im Sturm leichter umfallen. Da zahlreiche Bäume durch die vergangenen Dürrejahre und den Borkenkäferbefall geschädigt sind, ist noch häufiger mit herausbrechenden Ästen und umstürzenden Bäumen zu rechnen, teilt der Landesbetrieb mit. Das sei auch noch nach dem Sturm der Fall.

Hochwasser-Gefahr: Erftverband gibt Entwarnung

12.50 Uhr: Der Erftverband gibt Entwarnung in Sachen Hochwasser: „Es ist aktuell bis Freitag nicht von Überschreitungen von Warnwerten an den Pegeln im Erft-Einzugsgebiet auszugehen." Bis 18 Uhr sei am heutigen Mittwoch im Einzugsgebiet der Erft kein weiterer Niederschlag angekündigt, teilt der Erftverband mit. Ab dem frühen Abend soll es dann regnen, im gesamten Erft-Einzugsgebiet bis etwa Mitternacht, vereinzelt bis in den frühen Morgen.

„Die Modelle zeigen überwiegend Summen unter zehn Millimetern, im nördlichen Erft-Einzugsgebiet gibt es geringe Wahrscheinlichkeiten für mehr Regen, bis etwa 20 Millimeter", schätzt der Erftverband die Mengen für den frühen Abend ein. Nach Donnerstagmorgen soll es dann überwiegend trocken bleiben, bevor der Niederschlag am Freitag wieder einsetzt.

Sturm: Schule fällt am Donnerstag in ganz NRW aus

12.45 Uhr: In Nordrhein-Westfalen fällt der Unterricht an allen Schulen an diesem Donnerstag wegen eines befürchteten Unwetters mit heftigen Sturmböen aus. Das sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch überraschend im Düsseldorfer Landtag. Die Entscheidung sei nach Rücksprache mit dem Deutschen Wetterdienst gefallen.

Sie wolle nicht, dass Schüler „im Auge des Sturms“ die Schulen aufsuchen. Familienminister Joachim Stamp (FDP) bat Eltern von Kita-Kindern, sei sollten ihren Nachwuchs „morgen bitte Zuhause betreuen.“

Die Schulen würden informiert, schilderte die Ministerin. Die Bezirksregierungen handelten ebenfalls entsprechend kurzfristig. Stamp ergriff in der Debatte zur Schulpolitik kurz das Wort, um zu betonen: „Wir wollen die Kinder nicht gefährden.“ Angesichts des prognostizierten starken Unwetters sollten Jungen und Mädchen sich nicht in die Kita oder in die Tagespflege begeben.

DWD nimmt Orkanwarnung für Köln und Umland zurück

12.40 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat die Warnung vor Orkanböen rund um Köln zurückgenommen. Der DWD warnt jedoch weiterhin vor starken Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern. „In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit orkanartigen Böen bis zu 110 km/h gerechnet werden“, teilt der DWD mit.

DWD rechnet mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h

11.10 Uhr: Im Bergland rechnet der DWD mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern, im Tiefland werden schwere Sturmböen zwischen 90 und 100 km/h erwartet. Auch am Donnerstag rechnen die Meteorologen mit schweren Sturmböen, im Bergland mit orkanartigen Böen. Am Nachmittag soll der Wind dann von Westen kommend nachlassen, teilt der DWD mit.

Die Feuerwehren in den Kommunen stellen sich auf eine Vielzahl von Einsätzen ein. So sind auf der Kreisleitstelle des Rhein-Erft-Kreises üblicherweise sechs Mitarbeiter im Dienst, um die Notrufe anzunehmen. „Wir sind vorbereitet und können die Anzahl auf 13 innerhalb kurzer Zeit aufstocken“, sagt André Haupts, Leiter der Feuerwehr Kerpen und der Leitstelle. In Rhein-Erft sind etwa 3000 Einsatzkräfte in Bereitschaft. (dpa mit red)