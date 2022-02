Sturm in NRW: Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen – Erftverband gibt Entwarnung

Köln -

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Mittwoch eine Unwetterwarnung für Nordrhein-Westfalen herausgegeben. Demnach soll es in der Zeit von Mittwoch- bis Donnerstagabend vor allem im Norden und Osten des Landes zu orkanartigen Böen oder Orkanböen kommen. Im Norden kann es laut DWD auch zu Gewittern kommen.

Vorsichtshalber sperren die meisten Städte Friedhöfe und öffentliche Parks. Grundsätzlich werden die Menschen gebeten, sich möglichst nicht draußen aufzuhalten. Der DWD geht aktuell davon aus, dass bis Samstag stürmisch sein könnte.

Wir halten Sie in unserem Blog zu den aktuellen Entwicklungen in der Region auf dem Laufenden.

Zugausfälle möglich – Bahn rät zum Informieren

13.37 Uhr: Aufgrund des angekündigten Sturms kann es zu Ausfällen und Verspätungen im Bahnverkehr kommen. Die Deutsche Bahn informiert auf mehreren Kanälen über Zugausfälle und ruft alle Reisenden dazu auf, sich vor ihrer Fahrt zu informieren, ob Züge auch wie geplant fahren. Über Zugausfälle informiert die Bahn auf ihrer Webseite, Störungen und Ausfälle, die NRW betreffen, sind auch auf Twitter einzusehen.

Feuerwehr im Kreis Euskirchen stellt sich auf stürmische Nacht ein

13.30 Uhr: Die Feuerwehrleute im Kreis Euskirchen stellen sich insbesondere in den Höhenlagen der Eifel auf eine stürmische Nacht ein. Kreisbrandmeister Peter Jonas: „Die höchsten Windgeschwindigkeiten werden zwischen 0 und 8 Uhr in den Lagen ab 600 Metern erwartet. Davon wären insbesondere die Bereiche Dahlem, Hellenthal und Schleiden betroffen.“

Bei den prognostizierten Regenmengen gebe es noch kein einheitliches Bild – hier würden die Daten permanent beobachtet, um schnell reagieren zu können, so der Feuerwehrchef. „Vorgeschädigte Bereiche wie Brücken oder Böschungen werden von den Einsatzkräften vor Ort ebenfalls regelmäßig kontrolliert“, so Jonas weiter.

Kreisleitstelle in Rhein-Berg wird verstärkt

13.20 Uhr: „Alle Feuerwehren sind informiert, die Fahrzeuge vollgetankt, wir rechnen vor allem mit vielen Motorsägen-Einsätzen“, sagt der Kreisbrandmeister des Rheinisch-Bergischen Kreises, Wolfgang Weiden, am Mittwochmittag. Was das Wasser betreffe, sei vor einer halben Stunde noch eine Entwarnung vom Wupperverband gekommen. Dieser erwarte kein Hochwasser, so Weiden. „Da konnte ich mir schon mal den Schweiß von der Stirn wischen.“

Die Feuer- und Rettungsleitstelle im Rheinisch-Bergischen Kreis ist bereits verstärkt worden. „Wir haben zudem bereits überlegt, wo wie im Kreishaus den Stab platzieren können“, so Rhein-Bergs Kreisbrandmeister Wolfgang Weiden. Im Rheinisch-Bergischen Kreis rechne er ab Mittwochabend, 22 Uhr, mit Einsätzen. „Das wird dann voraussichtlich bis Samstagmittag gehen“, so Weiden. Zurzeit unberechenbarer sei dabei der für Freitag angekündigte zweite Sturm. „Da wissen wir noch nicht genau, wo der drüber zieht“, so der Kreisbrandmeister.

Bürgerinnen und Bürgern im Kreis rät der Kreisbrandmeister schon jetzt, „alles von draußen reinzuholen oder festzubinden, was fliegen gehen kann“. Ab dem Abend solle man dann sehr genau überlegen, ob es nötig ist das Haus zu verlassen: „Nicht nur im Wald, sondern auch in der Stadt droht Gefahr, von herumfliegenden Gegenständen getroffen zu werden.“

Auch bei der Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis ist man auf das angekündigte Unwetter vorbereitet. „Auch wenn’s für uns ja immer erst losgeht, wenn irgendwo etwas gesperrt werden muss, weil beispielsweise eine Straße nicht mehr passierbar ist“, sagt Polizeisprecher Christian Tholl.

Landesbetrieb Wald und Holz warnt vor Waldbesuch

13.15 Uhr: Der Landesbetrieb Wald und Holz warnt davor, während und nach dem Sturm Wälder zu betreten. Durch die lange Regenperiode der letzten Wochen könnten Waldböden aufgeweicht sein. Wurzeln hätten dadurch weniger Halt im Boden und können im Sturm leichter umfallen. Da zahlreiche Bäume durch die vergangenen Dürrejahre und den Borkenkäferbefall geschädigt sind, ist noch häufiger mit herausbrechenden Ästen und umstürzenden Bäumen zu rechnen, teilt der Landesbetrieb mit. Das sei auch noch nach dem Sturm der Fall.

Hochwasser-Gefahr: Erftverband gibt Entwarnung

12.50 Uhr: Der Erftverband gibt Entwarnung in Sachen Hochwasser: „Es ist aktuell bis Freitag nicht von Überschreitungen von Warnwerten an den Pegeln im Erft-Einzugsgebiet auszugehen." Bis 18 Uhr sei am heutigen Mittwoch im Einzugsgebiet der Erft kein weiterer Niederschlag angekündigt, teilt der Erftverband mit. Ab dem frühen Abend soll es dann regnen, im gesamten Erft-Einzugsgebiet bis etwa Mitternacht, vereinzelt bis in den frühen Morgen.

„Die Modelle zeigen überwiegend Summen unter zehn Millimetern, im nördlichen Erft-Einzugsgebiet gibt es geringe Wahrscheinlichkeiten für mehr Regen, bis etwa 20 Millimeter", schätzt der Erftverband die Mengen für den frühen Abend ein. Nach Donnerstagmorgen soll es dann überwiegend trocken bleiben, bevor der Niederschlag am Freitag wieder einsetzt.

Sturm: Schule fällt am Donnerstag in ganz NRW aus

12.45 Uhr: In Nordrhein-Westfalen fällt der Unterricht an allen Schulen an diesem Donnerstag wegen eines befürchteten Unwetters mit heftigen Sturmböen aus. Das sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch überraschend im Düsseldorfer Landtag. Die Entscheidung sei nach Rücksprache mit dem Deutschen Wetterdienst gefallen.

Sie wolle nicht, dass Schüler „im Auge des Sturms“ die Schulen aufsuchen. Familienminister Joachim Stamp (FDP) bat Eltern von Kita-Kindern, sei sollten ihren Nachwuchs „morgen bitte Zuhause betreuen.“

Die Schulen würden informiert, schilderte die Ministerin. Die Bezirksregierungen handelten ebenfalls entsprechend kurzfristig. Stamp ergriff in der Debatte zur Schulpolitik kurz das Wort, um zu betonen: „Wir wollen die Kinder nicht gefährden.“ Angesichts des prognostizierten starken Unwetters sollten Jungen und Mädchen sich nicht in die Kita oder in die Tagespflege begeben.

DWD nimmt Orkanwarnung für Köln und Umland zurück

12.40 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat die Warnung vor Orkanböen rund um Köln zurückgenommen. Der DWD warnt jedoch weiterhin vor starken Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern. „In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit orkanartigen Böen bis zu 110 km/h gerechnet werden“, teilt der DWD mit.

DWD rechnet mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h

11.10 Uhr: Im Bergland rechnet der DWD mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern, im Tiefland werden schwere Sturmböen zwischen 90 und 100 km/h erwartet. Auch am Donnerstag rechnen die Meteorologen mit schweren Sturmböen, im Bergland mit orkanartigen Böen. Am Nachmittag soll der Wind dann von Westen kommend nachlassen, teilt der DWD mit.

Die Feuerwehren in den Kommunen stellen sich auf eine Vielzahl von Einsätzen ein. So sind auf der Kreisleitstelle des Rhein-Erft-Kreises üblicherweise sechs Mitarbeiter im Dienst, um die Notrufe anzunehmen. „Wir sind vorbereitet und können die Anzahl auf 13 innerhalb kurzer Zeit aufstocken“, sagt André Haupts, Leiter der Feuerwehr Kerpen und der Leitstelle. In Rhein-Erft sind etwa 3000 Einsatzkräfte in Bereitschaft. (dpa mit red)