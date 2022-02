Sturm: Warnung vor Orkanböen in NRW – Schulen bleiben am Donnerstag geschlossen

Köln -

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwetter am Mittwoch und Donnerstag. Wie der DWD am Dienstmorgen mitteilte, kann es von Mittwochabend an bis weit in den Donnerstag hinein im Rheinland zu orkanartigen Böen und Orkanböen von bis zu Windstärke 12 kommen.

„Ab der Nacht zum Donnerstag wird es richtig brenzlig. Vor allem die Nordhälfte des Landes ist betroffen. Es muss mit umgestürzten Bäumen und Einschränkungen im Verkehr gerechnet werden. Selbst vereinzelte Tornados sind möglich“, heißt es zudem in einer Mitteilung von WetterOnline.

Schulen bleiben geschlossen

Auf die Unwetter-Warnungen für NRW hat die Landesregierung am Mittwochmittag reagiert und für Donnerstag landesweit Unterrichtsausfall angeordnet worden, wie Schulministerin Yvonne Gebauer am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag ankündigte.

Joachim Stamp (FDP) rät zudem allen Eltern mit Kleinkindern, diese am Donnerstag nicht in die Kita oder Kindertagespflege zu schicken.

Auch für das Wochenende wird vor Sturm und Orkanböen gewarnt

In der Nacht zu Donnerstag wird es von Westen her immer windiger, während eine Kaltfront Nordrhein-Westfalen passiert. Der Höhepunkt des Sturms soll laut DWD am Donnerstagvormittag erreicht werden, am heftigsten wird es im Bergland. Erst am Donnerstagabend schwächt der Wind ab. Von Freitag auf Samstag wird dann erneut eine schwere Sturm- und Orkanlage erwartet.

In der Nacht zu Donnerstag sollen die starken Winde aus dem Bergland über die Stadt fegen, die Auswirkungen des Sturms aus dem Bergland sollen bis zum Donnerstagabend anhalten. Eine weitere Warnung spricht der Wetterdienst für das Wochenende es: Von Freitag auf Samstag droht erneut eine schwere Sturm- und Orkanlage, heißt es in der Warnmeldung des DWD.

Verantwortlich für den aufziehenden schweren Sturm mit Gewittern und schweren Sturmböen in der Nacht zu Donnerstag ist laut WetterOnline Sturm Ylenia, der demnach am Freitag Orkan Zeynep abgelöst wird. „Dieser Sturm kündigt sich nachmittags aus Westen an und wird kurz, aber heftig. Es bestehen so weit im Voraus immer noch Unsicherheiten hinsichtlich der Zugbahn“, heißt es in der Mitteilung von WetterOnline weiter.

Auch für Köln wurde vom Deutschen Wetterdienst für Donnerstag zunächst eine Unwetterwarnung ausgegeben, diese wurde aber am Mittwochvormittag wieder aufgehoben.

Dienstag noch trüb und regnerisch

Am Dienstag ist es in Nordrhein-Westfalen aber noch eher mild. Im Verlauf des Tages kommt es vor allem östlich des Rheins zu kurzen Schauern. Am Abend ist laut DWD mit Regen vom Münsterland und Niederrhein bis zur Eifel zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen sieben und elf Grad.

In der Nacht zu Mittwoch soll es ostwärts teils kräftig regnen. Im Hochsauerland fällt anfangs Schneeregen, der rasch in Regen übergeht. Die Tiefstwerte liegen zwischen acht bis vier Grad. (red, dpa)