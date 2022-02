Verkehr: Brennender Lkw – A1 im Norden von NRW gesperrt

Köln -

Autofahrer, die vom Rheinland in Richtung Norden unterwegs sein, sollten sich auf längere Fahrzeiten einstellen: Ein brennender Lastwagen sorgt am Dienstagmorgen für eine Vollsperrung auf der Autobahn 1 bei Greven (Kreis Steinfurt). Aus bislang unbekannten Gründen habe das Fahrzeug in der Nacht zu Dienstag Feuer gefangen, teilte die Polizei mit.

Die A1 in Fahrtrichtung Dortmund wurde für die Bergung zunächst vollgesperrt. Auch auf den Umleitungsstrecken ist es voll.

Auch auf den Autobahnen rings um Köln ist es am Dienstagmorgen voll. So kommt es auf der A3 von Oberhausen in Richtung Frankfurt zwischen Köln-Dellbrück und Dreieck Heumar nach einem Unfall zu etwas 10 Minuten Verzögerung.

Auf der A4 im Kölner Süden ist es zwischen Kreuz Köln-Süd und Kreuz Köln-Gremberg in beiden Richtungen voll. (dpa, red)