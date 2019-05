Verkehr: Feuer in Tunnel – Langer Stau auf der A57 Richtung Kölner Innenstadt

Köln -

Nach einer Rauchentwicklung in einem Tunnel auf der A57 hat sich am Mittwochmorgen ein großer Stau mit einer Länge von fünf Kilometern auf der Autobahn vom Kreuz Köln-Nord in Richtung Innenstadt gebildet. Es wird aktuell mit größeren Verspätungen gerechnet. Aktuell beträgt die Wartezeit rund 45 Minuten laut „WDR“-Verkehrsservice, lediglich ein Fahrstreifen ist frei.



Polizeiangaben zufolge wurde die Feuerwehr um 7.26 Uhr alarmiert, weil es in einem Technikraum des Tunnels gebrannt hatte. Der Tunnel war in der Folge knapp 25 Minuten wegen Lösch- und Lüftungsarbeiten gesperrt. Brandursache könnte nach ersten Erkenntnissen eine Batterie sein, die sich entzündet hat. Mittlerweile ist der Tunnel wieder freigegeben, die Verzögerungen dauern an.



Die weiteren Staumeldungen am Mittwoch im Überblick: