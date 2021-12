Verkehr in NRW: Lkw-Fahrer verursacht tödlichen Unfall auf der A1

Köln -

Bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der Autobahn 1 am Kamener Kreuz ist ein 40-Jähriger Autofahrer gestorben. Ein Lkw-Fahrer hat am Donnerstag auf der A1 bei Kamen einen tödlichen Auffahrunfall verursacht. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Der Lkw-Fahrer habe in Richtung Köln offenbar einen Stau nicht rechtzeitig erkannt und sei auf einen Pkw mit Anhänger aufgefahren, der dann auf das Auto vor ihm geschoben wurde, teilte die Polizei am Abend mit.

ABC-Alarm direkt nach dem Unfall

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der vordere Pkw dann unter eine weitere Sattelzugmaschine gedrückt. Die Insassen der beiden Autos wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Der 40-jähriger Autofahrer starb noch am Unfallort, zwei weitere Personen im Alter von 27 und 29 Jahren wurden schwer verletzt, Lebensgefahr bestand nicht mehr.

Nach Informationen des Express gab es direkt nach dem Unfall zudem noch einen ABC-Alarm. Eine unbekannte Flüssigkeit ist auf der Ladefläche eines Lastwagens ausgelaufen. Daraufhin forderten die Rettungskräfte ein spezielles ABC-Expertenteam an. Diese stellen fest, dass keine Gefahr aufgrund der Flüssigkeit besteht.

A1 für mehrere Stunden voll gesperrt

Die A1 war in Fahrtrichtung Köln zwischen Kamener Kreuz und der Abfahrt Kamen-Zentrum für mehrere Stunden voll gesperrt. Grund waren die aufwendigen Rettungsarbeiten. Auf der Gegenfahrbahn kam es ebenfalls, aufgrund Schaulustiger, zu vereinzelten Behinderungen des Verkehrsflusses. (dpa/red)

Staumeldungen am Freitagvormittag

Die A1 Euskirchen - Köln ist zwischen Hürth und Dreieck Erfttal in beiden Richtungen wegen Hochwasserschäden gesperrt.

Auf der A3 Köln Richtung Frankfurt ist die Auffahrt Lohmar wegen einer Baustelle gesperrt.

A4 Heerlen/Aachen Richtung Köln zwischen Weisweiler und Langerwehe besteht Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle nach einem Unfall mit LKW.

A4 Köln Richtung Olpe zwischen Köln-Merheim und Bergisch Gladbach-Frankenforst gibt es derzeit 5 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten.

(Stand: 17.12.2021, 10.30 Uhr)