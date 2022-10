Verkehr in NRW: Schwerer Unfall am Heumarer Dreieck – 10 Kilometer Stau

Köln -

Ein schwerer Verkehrsunfall am Autobahndreieck Köln-Heumar und am Kreuz Köln-Ost sorgt am Mittwochmorgen (12. Oktober) für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen. Aktuell staut sich der Verkehr auf der A3 in Richtung Köln zwischen der Ausfahrt Rösrath und dem Kreuz Köln-Ost auf 10 Kilometer. Es kommt zu Verzögerungen von bis zu einer Stunde.

Laut Polizei sollen drei Sattelzüge an dem Unfall beteiligt gewesen sein, dadurch mussten zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Auch auf der A59 Bonn Richtung Köln zwischen Köln-Wahn und dem Dreieck Heumar kommt es wegen dem Unfall auf der A3 zu Stau. Der Verkehr stockt auf fünf Kilometern. Hier muss ebenfalls mit einer Stunde Verzögerung gerechnet werden.

Auf der A4 Aachen Richtung Olpe zwischen Kreuz Köln-Süd und dem Kreuz Köln-Ost kommt es zu einem Stau von 10 Kilometern. Auch hier ist mit einer Stunde mehr zu rechnen.

Auf der A1 Euskirchen Richtung Köln zwischen der Ausfahrt Bocklemünd dem Kreuz Köln-Nord stockt der Verkehr auf drei Kilometern. Wir wünschen eine gute Weiterfahrt! (red)