Langer Stau: Tödlicher Unfall auf der A4 von Köln in Richtung Aachen

Köln -

Ein Pick-up-Fahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall auf der A 4 zwischen Elsdorf (Rhein-Erft-Kreis) und Merzenich (Kreis Düren) ums Leben gekommen.



Dem 46-Jährigen war um kurz nach 12 Uhr das Benzin ausgegangen, so dass er auf dem Standstreifen hielt, wie die Polizei erklärte. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache sei dann ein Lkw-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen, in den Pick-up gekracht, anschließend in die Leitplanke geraten und auf die Seite gekippt.

Unfall auf der A 4: Fahrer stirbt noch am Unfallort

Augenzeugen und Ersthelfer alarmierten die Feuerwehr, Polizei und den Rettungsdienst. Als die Rettungskräfte der Feuerwehr Kerpen wenig später am Unfallort eintrafen, konnten sie jedoch nur noch den Tod des Pick-up-Fahrers feststellen. Der 57-jährige Lkw-Fahrer kam nach einer Behandlung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine weitere Person, die mit dem Autofahrer unterwegs war, hatte sich zum Zeitpunkt des Unfalls vom Wagen entfernt. Sie blieb zwar unverletzt, musste jedoch von den Rettungskräften und den hinzugerufenen Notfallseelsorgern betreut werden.

Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab. Um den Bereich vor den Blicken vorbeifahrender Autofahrer zu schützen, wurden auch Sichtschutzwände aufgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

Von Köln in Richtung Aachen war die Autobahn gesperrt. Zwischen Elsdorf und Merzenich kam es zu einem Stau von mehreren Kilometern Länge.

Weiterer Unfall auf der A 4 Richtung Köln

Nur kurze Zeit später hat es auf der A 4 Richtung Köln hinter dem Kreuz Kerpen einen Unfall gegeben. Wie die Polizei erklärte, wurde eine Person verletzt und nach Untersuchungen am Unfallort mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Mehrere Fahrzeuge waren dort aus noch nicht geklärter Ursache ineinander gefahren.



Alle Autos mussten abgeschleppt werden. Einspurig wurde der Verkehr von der Polizei an den Unfallstellen vorbeigeführt. Aufgrund der jedoch ohnehin durch die Sperrungen auf den Autobahnen 1 und 61 angespannten Verkehrssituation kam es zu sehr langen Staus. (mkl)