Wetter am Wochenende: Frühling in Deutschland - nur Köln hält sich zurück

Köln -

Der Freitag bleibt wohl größtenteils trocken. Während es am morgen bei rund 6 Grad noch bewölkt ist, klart es am mittag etwas auf und die Sonne ist zu sehen. Hier steigt das Thermometer dann auf milde 11 Grad an. Unterbrochen werden die ersten Frühlingsgefühle dann nur noch von der recht stürmischen Lage. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist gerade in der zweiten Tageshälfte mit Windböen von bis zu 60 km/h zu rechnen.

Am Abend bleibt es in Köln weiter wolkenlos, bei Werten von 6 bis zu 8 Grad. Nachts gibt es lockere Bewölkung bei Tiefstwerten von 3 Grad.

Während es in anderen Teilen des Landes am Wochenende weiter frühlingshaft zugehen kann, bleibt Köln bei beständigen 10 bis 12 Grad und vereinzelten Wolken. Der Wind nimmt dagegen ab, mit Regen ist erst in der Nacht auf Sonntag zu rechnen.

Dieser beginnt freundlich mit Temnperaturen von bis zu 14 Grad und auch die Sonne lässt sich vereinzelt blicken. Doch gerade in den Vormittagsstunden ist auch hier wieder mit Windböen von bis zu 60 km/h zu rechnen. Allerdings: Regnen wird es wohl nicht. (red)