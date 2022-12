Ein Tiefdruckgebiet sorgt in der Region auch am Donnerstag für wechselhaftes Wetter mit viel Niederschlag. Nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bringt ein Tief nordwestlich der Britischen Inseln mit einer südwestlichen Strömung milde Meeresluft heran.

Der Donnerstag startet demnach stark bewölkt und regenerisch. Wenigstens Richtung Nachmitag kommt es zu einzelnen Auflockerungen. Die Temperaturen liegen laut DWD bei neun bis 11 Grad, im Bergland kann es zu stärkeren Böen kommen. In der Nacht zum Freitag bleibt es stark bewölkt und regnerisch, die Temperaturen sinken auf bis zu sechs Grad.

Wetterprognose für die Feiertage

So stehen die Chancen für weiße Weihnachten in Köln und der Region

Schnee an Heiligabend – der Traum aller Weihnachtsromantiker. Wie stehen die Chancen an den Weihnachtsfeiertagen in diesem Jahr für Köln und die Region?

von Peter Stroß