Köln -

Nach einem Freitag mit viel Sonne müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen am Wochenende auf wechselhaftes Wetter mit zeitweisem Regen einstellen. Dabei bleibe es warm, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen in Essen. Zumindest tagsüber bleibe es am Freitag erst einmal trocken. Es werde heiter und teilweise wolkig bei Temperaturen von 21 bis 24 Grad. (dpa)