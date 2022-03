Wetter in NRW: Bis zu 20 Grad am Samstag, nachmittags vereinzelt leicht bewölkt

Offenburg -

Heute zunächst wieder verbreitet sonnig, am Nachmittag und Abend im Norden und Nordosten gebietsweise dichtere Wolkenfelder. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 Grad in Ostwestfalen und knapp 20 Grad in der Kölner Bucht, im Bergland um 14 Grad.

In der Nacht zum Sonntag ziehen von Norden und Nordosten allmählich über das Land ausbreitende, dichtere Wolkenfelder. Regen wird nicht erwartet. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 2 Grad, in Tallagen der Eifel gibt es örtlich leichten Frost bis -1 Grad. Im Südwesten sowie am frühen Morgen auch ganz im Norden wird es in Bodennähe frostig.

Der Sonntag beginnt in der Nordhälfte zunächst bedeckt, im weiteren Tagesverlauf wird das Wetter heiterer. Ebenfalls werden dann Höchsttemperaturen bis zu fast 20 Grad laut DWD erwartet.