In Nordrhein-Westfalen beginnt die Woche eisig mit Frost und Schnee. Am Montagvormittag kann es bei -1 bis -5 und -8 Grad im Bergland leichten bis mäßigen Frost geben, so die Prognose des Deutschen Wetterdienst (DWD). Stellenweise kann es durch Reif, Schneefall und gefrierende Nässe auch zu Glätte kommen. Die Sonne bleibt versteckt hinter Wolken, vom Niederrhein her gibt es aber im Verlauf des Nachmittags Auflockerungen, so der DWD.

Im Bergland kann es zu Schneefall kommen, der im Verlauf des Tages nachlässt. Tagsüber wird in der Region eine Höchsttemperatur von -1 bis +2 Grad erwartet, in höhren Lagen um -3 Grad. Die Nacht zum Dienstag wird bei -5 bis -9 Grad frostig. Örtlich kann es auch zu Nebel mit Sichtweiten unter 150 Meter kommen. Stellenweise kann es auch zu glatten Straßen kommen, teilte der DWD am Morgen mit.

Auch am Dienstag bleiben die Temperaturen in Köln und Umgebung um den Gefrierpunkt. Bei Höchtwerten von -2 bis +2 und -5 Grad im Bergland bleibt der Himmel bewölkt. Im Osten von NRW kann es stellenweise noch neblig-trüb sein, so der DWD. Im Verlauf des Nachmittags ziehen dichter werdende Wolkenfelder auf. In der Nacht zum Mittwoch kühlen die Temperaturen auf -4 bis -6 Grad ab, im Hochsauerland bis -8 Grad, so die Prognose. (red)