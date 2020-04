Wetter in NRW: Grauer Ostermontag, vereinzelte Regenschauer

Köln -

Anders als am Wochenende ist der Himmel zum Wochenbeginn grau, die Sonne kommt nur vereinzelt zum Vorschein. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Bis zum Mittag sind vereinzelte Schauer möglich.

Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind im Norden.

Aktuelles Radarbild

Am Dienstag scheint die Sonne nur ab und zu, während meist dichte Wolkenfelder vorüberziehen. Es bleibt trocken. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen von 0 auf 12 Grad. Nord-nordwestlicher Wind weht überwiegend leicht.

Der April macht seinem Ruf also alle Ehre – und macht mit dem Osterwochenende, was er will.