Wetter in NRW: Immer wieder Sprühregen, Warnung vor Glätte

Nordrhein-Westfalen -

Der Samstag in der Region wird stark bewölkt bis bedeckt, mit gebietsweise leichtem Regen oder Sprühregen, die Glättegefahr in höchsten Lagen nimmt im Tagesverlauf stark ab. Als Höchstwerte erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Temperaturen zwischen 5 und 8 Grad, im Bergland 1 bis 4 Grad bei schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest. In Hochlagen werden einzelne starke Böen erwartet, welche im Tagesverlauf abschwächen.

Sonntagnacht ist es weiterhin stark bewölkt bis bedeckt, nur noch örtlich leichter Sprühregen. Gebietsweise wird Nebel und Hochnebel erwartet. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und 1 Grad, im höheren Bergland bis -1 Grad, hier warnt der DWD vereinzelt vor Glätte durch Überfrieren von Nässe.

Sonntag ist zunächst weiterhin stark bewölkt bis bedeckt und teils neblig-trüb, im Tagesverlauf im Südwesten mit örtliche Auflockerungen. Morgens wird örtlich etwas Sprühregen erwartet, danach wird es überwiegend niederschlagsfrei. Höchsttemperaturen am Sonntag liegen bei 5 bis 8 Grad, in Hochlagen um 2 Grad, bei schwachem Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Die Nacht zum Montag wieder meist stark, örtlich gering bewölkt, vereinzelt Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte 2 bis 0 Grad, in Hochlagen bis -3 Grad. Dort rechnet der DWD örtlich mit Glätte. (red)