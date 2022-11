Am Wochenende könnte es den ersten Schnee in Nordrhein-Westfalen geben. Auch in niedrigeren Lagen ist Frost möglich.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für das Wochenende den Schnee und Frost in Nordrhein-Westfalen. Zunächst wird es am Donnerstag aber vor allem stürmisch.

Laut DWD kommt es in Köln und der Region am Donnerstag tagsüber zu Sturmböen mit Spitzengeschwindigkeiten von 65 km/h. Am Nachmittag ziehen zudem vereinzelte kurze Gewitter auf, die die Böen intensivieren. Die Temperaturen bleiben mild bei Höchstwerten zwischen 11 und 14 Grad.

Wetter in Köln und der Region: DWD prognostiziert Schnee am Wochenende

Am Freitag kühlt es leicht ab bei Höchstwerten von 6 bis 11 Grad, hinzukommen gebietsweise Schauer. In der Nacht zu Samstag kühlt es dann merklich ab mit Tiefstwerten von 2 bis 5 Grad, in höheren Lagen von 2 bis -2 Grad. Der DWD schließt glatte Straßen nicht aus.

Am Samstag lockern die Wolken ein wenig auf, dennoch kommt es zeitweise zu Regen, vereinzelt auch zu leichtem Schneefall. Die Temperaturen liegen maximal bei 5 bis 7 Grad, in der Nacht zu Sonntag sinken die Temperaturen auf bis zu -5 Grad.

Auch für den Sonntag prognostiziert der DWD vor allem im Osten von Nordrhein-Westfalen Schnee, bei Höchstwerten von 3 bis 7 Grad. Nachts wird es wieder ein wenig wärmer bei Werten von 2 bis Grad. (red)