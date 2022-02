Wetter in NRW: Nach einer frostigen Nacht wird der Rosenmontag sonnig und sehr mild

Köln -

In den kommenden Tagen ist das Wetter laut Deutschem Wetter Dienst (DWD) tagsüber mild und in der Nacht leicht frostig. Der Montagmorgen startete mit Temperaturen zwischen null und minus drei grad, im Bergland kann es bis zu minus fünf Grad kalt werden. In den meisten Regionen ist mit Frost zu rechnen, nur entlang des Rheins und im Ruhrgebiet bleibt es voraussichtlich frostfrei.

Das Wetter wird sehr mild am Rosenmontag

Vereinzelt kann es früh morgens zu Reifglätte kommen. Im weiteren Tagesverlauf soll es sonnig werden. Das Wetter wird sehr mild über den Nachmittag, aber in der Nacht zum Dienstag ist wieder mit Frost zu rechnen. In höhergelegenen Lagen kann es windig werden.

Mit Regen sei heute laut DWD nicht zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei zehn bis zwölf Grad. In höheren Langen sind Werte zwischen fünf und zehn Grad angekündigt. Dabei weht der Wind schwach bis mäßig aus Richtung Südost.

Am Dienstag kann es im Nordwesten bewölkt werden, dabei soll es aber in im gesamten NRW Gebiet keine Niederschläge geben. Die Temperturhöchstwerte liegen zwischen 8 und 11 Grad, im Bergland bei 3 bis 8 Grad. Ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost bis Süd ist zu erwarten. (red)