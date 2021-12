Wetter in NRW: Silvester und Neujahr werden trocken und ungewöhnlich warm

Köln -

Zum Jahreswechsel bleibt das Wetter in Nordrhein-Westfalen unbeständig mit milden Temperaturen. Der Donnerstag beginnt verbreitet bedeckt und mit Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte. Auch in Köln dominieren dunkle Wolken und Regen bei maximal 15 Grad Celsius am Donnerstag.

Später lässt der Regen von Südwesten her allmählich nach, im Norden und Nordosten wird den ganzen Tag Niederschlag erwartet. Zeitweise weht ein böiger Wind, im Bergland kann es vereinzelt stürmische Böen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 Grad im Münsterland und 16 Grad am Rhein.



Wetter: Silvester bleibt in weiten Teilen NRWs trocken

Der Freitag beginnt nach DWD-Prognose trocken. Im Tagesverlauf ziehen von Nordwesten her dichtere Wolken auf, die etwas Regen oder Sprühregen bringen. Es bleibt windig, dazu werden Temperaturen bis 16 Grad erreicht. Für die Silvesternacht erwarten die DWD-Meteorologen dichte Wolken, aber nur zeitweise etwas Regen.

Ähnlich sieht es in Köln aus: An Silvester bleiben die Temperaturen bei warmen 15 Grad. Zwar dominieren immer noch die Wolken, doch es gibt auch die Chance auf einige Sonnenmomente. Auch an Neujahr zeigt sich immer wieder die Sonne bei 13 Grad.

An Neujahr ist der Himmel zunächst stark bewölkt, vereinzelt sind Schauer möglich. Später lockert es auf und bleibt meist trocken bei Höchstwerten zwischen 11 und 15 Grad. (mab/dpa)