Wetter in NRW: Sonne und Wolken im Wechsel – Temperaturen bis 20 Grad

Der Dienstag wird in Nordrhein-Westfalen wechselnd bewölkt und sonnig mit Temperaturen von 15 bis 20 Grad. Die höchsten Temperaturen werden im Rheinland erreicht, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Es bleibt niederschlagsfrei.

In der Nacht zum Mittwoch ziehen Wolken auf und es ist örtlich mit Nebel zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 3 Grad, so die DWD-Prognose. Die nördlichsten Regionen können mit leichtem Frost in Bodennähe rechnen.

Am Mittwoch ziehen ebenfalls Wolken auf, von der Eifel bis ins Siegerland sind auch kurze Schauern möglich. Es werden Temperatur-Höchstwerte von 15 bis 19 Grad erreicht, in Hochlagen bis 13 Grad, so der DWD. (red)