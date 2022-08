Wetter in NRW: Sonnig bis 35 Grad - Sonntag vereinzelt Schauer möglich

Essen -

Heute wird es tagsüber vielfach sonnig, insbesondere im Norden sowie in Ostwestfalen einige Quellwolken. Weiterhin trocken. Es werden Höchstwerte zwischen 31 und 35 Grad erwartet, im höheren Bergland um 27 Grad.

In der Nacht zum Sonntag wird es gering bewölkt oder klar und trocken. Tiefsttemperaturen um 19 Grad in größeren Städten und bis 10 Grad in Tallagen des Berglands

Am Sonntag erneut viel Sonnenschein, im Tagesverlauf gebietsweise etwas wolkiger. Vielerorts trocken, nur im Norden oder Ostwestfalen vereinzelte Schauer oder Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Die Temerpaturen liegen weiter zwischen 32 Grad und 35 Grad, in Hochlagen um 30 Grad. (red)