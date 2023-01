In Köln und Region kommt es am Samstag zu Dauerregen und stürmischen Böen. Es bleibt nass. (Archivbild)

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Köln und der Region am Sonntag vor schweren Sturmböen und Dauerregen. In der Nähe von Schauern seien den gesamten Tag über Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h möglich. Fußgänger sollen sich vor herabfallenden Ästen in Acht nehmen.

Die Warnung gilt bis Sonntag, 18 Uhr für Köln, Leverkusen, den Rhein-Erft-Kreis, den Kreis Euskirchen-Eifel und Teile des Rhein-Sieg-Kreises. Im Oberbergischen Kreis und im Rhein-Berg-Kreis ist ebenfalls mit starkem Regen und Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h zu rechnen.

Wetter in Köln: Schauer und Sturmböen am Montag – erster Schnee fällt zum Wochenstart

Am Sonntagmorgen bleibt es zunächst bewölkt, in höheren Lagen kann es vereinzelt zu Schneefall kommen. Zum Nachmittag ziehen dann neue Schauer auf, die sich im Bergland auch in Form von Schneeregen oder Schneeschauern zeigen können. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 9, im Bergland bei 4 Grad.

In der Nacht zu Montag kühlt es ab, der DWD warnt vor glatten Straßen in der Region. Die Temperaturen fallen nachts bis auf 2 Grad, in höheren Lagen sogar unter den Gefrierpunkt. Die Sturmböen lassen vor allem in der zweiten Nachthälfe nach.

Die neue Woche beginnt kalt, mit Höchstwerten von 2 bis 6 Grad. Vor allem am Montagmorgen kann es immer wieder zu schauerartigem Regen und auch Schnee kommen. In der Nacht zu Dienstag sinken die Temperaturen nahezu überall unter den Gefrierpunkt auf 0 bis 4 Grad.

Wetter in NRW: Schnee für Dienstag in Köln prognostiziert

Am Dienstagmorgen rechnet der DWD in nahezu gesamt Nordrhein-Westfalen mit Schnee oder Schneeregen, die Temperaturen klettern maximal auf 4 Grad. In höheren Lagen bleiben sie unter dem Gefrierpunkt bei -1 Grad. (shh)