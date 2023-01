In Köln und Region kommt es am Samstag zu Dauerregen und stürmischen Böen. Es bleibt nass. (Archivbild)

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Köln und der Region am Montag weiter vor starken Windböen mit Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h. Zum Wochenstart bleibt es ungemütlich, zudem kann es schon am Abend zu vereinzelten Schneeschauern kommen.

Am Morgen bleibt es zunächst nass mit Regenschauern, in höheren Lagen fällt auch Schnee. Auch Graupelgewitter schließt der DWD im Tagesverlauf nicht aus. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 6 Grad, hinzukommen noch teilweise starke Windböen.

Wetter in Köln: Schneeschauer am Dienstag erwartet

In der Nacht zu Dienstag kühlt es dann weiter auf 0 bis -4 Grad ab, der DWD warnt vor glatten Straßen, die Schneefallgrenze sinkt auf 300 Meter. Der Tag startet anschließend bewölkt, es kann auch in tieferen Lagen zu Schneeschauern kommen. Die Höchstwerte liegen bei 1 bis 4, in höheren Lagen bei -1 Grad.

Es wird kälter Anzeige Mit etwas Glück sehen die Kölner nächste Woche Schnee Echter Winter im Rheinland? In der kommenden Woche wird es zumindest wieder kälter. Wie es um die Schnee-Chancen steht. von Christine Meyer

Anschließend wird es eisig: In der Nacht zu Mittwoch fallen die Temperaturen auf bis zu -7 Grad, der DWD warnt vor akuter Glättegefahr. Tagsüber bleibt es dafür am Mittwoch trocken, die Höchstwerte liegen bei 1 bis 3, in höheren Lagen bei - 1 Grad.

Wetter in NRW: Schnee für Dienstag und Donnerstag in Köln prognostiziert

Auch der Donnerstag soll kalt bleiben, die Temperaturen bleiben um den Gefrierpunkt und steigen maximal auf 4 Grad. Hinzukommen tagsüber immer wieder vereinzelte Schneeschauer, auch in tieferen Lagen. (shh)