Spaziergängerinnen im Regen auf der Hohenzollernbrücke in Köln. (Symbolbild)

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Köln und die Region am Donnerstag vor starken Wind- und Sturmböen. Bis zum Nachmittag kann es zu Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 75 km/h kommen, teilt der DWD auf seiner Website mit.

Die Warnung vor Windböen von bis zu 70 km/h in exponierten Lagen gilt für den westlichen Rhein-Erft-Kreis, den Osten Kölns, Bonn, den Rhein-Sieg-Kreis und den Rhein-Berg-Kreis. Für Köln wurde sie am frühen Donnerstagnachmittag aufgehoben.

Für den Kreis Euskirchen gilt dagegen eine Warnung vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 75 km/h. Beide Warnungen gelten bis Donnerstagnachmittag.

Die Temperaturen bleiben derweil weiter mild mit Höchstwerten von 9 bis 13 Grad, in höheren Lagen 7 Grad. Außerdem sind Schauer und Regenfälle in der ganzen Region möglich. In der Nacht zu Freitag bleibt es wechselhaft, die Temperaturen sinken auf bis zu 2 Grad.

Wetter in NRW: So wird das Wetter an Silvester

In den kommenden Tagen bleibt es mild, auch Freitag bleibt es wechselhaft mit Höchstwerten von 8 bis 12 Grad. Am späten Nachmittag und in den Abendstunden frischt der Wind aus dem Südwesten weiter auf.

An Silvester steigen die Temperaturen nochmal, für Köln sind bis zu 17, für Bonn sogar 18 Grad vorhergesagt. Es bleibt allerdings bewölkt und bedeckt und kommt zeitweise zu Regen. (shh)