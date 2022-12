Am Dienstag ist die Glatteisgefahr in NRW so gut wie vorbei. Nur noch vereinzelt kommt es zu Glätte durch Überfrieren. Ein Südwestwind sorgt für höhere Temperaturen.

Nach den amtlichen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes am vergangenen Wochenende sowie am Montag wird es am Dienstag wieder warm in Nordrhein-Westfalen. Da NRW im Einflussbereich eines Tiefs nordwestlich der Britischen Inseln liegt, sorgt warme Meeresluft aus südwestlicher Richtung wieder für steigende Temperaturen.

Im Norden und im Westen Deutschlands ist die Glatteis-Gefahr angesichts der höheren Temperaturen zunächst gebannt. In weiten Teilen von NRW war es am Montag wegen der Glätte zu Verkehrsunfällen und vielen Einsätzen für Polizei und Feuerwehr gekommen. Die Stadt Düsseldorf hatte vorsorglich Schulen und Kitas geschlossen. Am Dienstag soll es nun trocken bleiben. „Auch in Baden-Württemberg und Südbayern herrscht auf jeden Fall schon Entspannung“, sagte ein DWD-Meteorologe.

Glättegefahr nur noch im Rothaargebirge und Siegerland

Im Laufe des Dienstags soll es deutlich wärmer werden. Der DWD erwartet in Nordrhein-Westfalen sogar Höchstwerte bis zu 13 Grad. Glatt wird es nur noch im Bereich Rothaargebirge/Siegerland vor allem in geschützten Tal- und Muldenlagen stellenweise Glätte durch Überfrieren oder durch gefrierenden Regen.

Heute Vormittag und im weiteren Tagesverlauf ist es in NRW stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise Regen, mit Schwerpunkt im Nordwesten und Westen des Bereichs sowie im Bergischen Land. Meist weht ein mäßiger Wind aus südlichen Richtungen, im Bergland und prädestinierten Leelagen einzelne starke Böen.

Die Glatteis-Gefahr soll im Tagesverlauf dann auch in der östlichen Mitte Deutschlands zurückgehen. Für Gebiete in Nordbayern sowie für südliche Gebiete in Thüringen und Sachsen gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Nacht zu Dienstag neue amtliche Unwetterwarnungen vor Glatteis heraus.

Wetterprognose für die Feiertage Anzeige So stehen die Chancen für weiße Weihnachten in Köln und der Region Schnee an Heiligabend – der Traum aller Weihnachtsromantiker. Wie stehen die Chancen an den Weihnachtsfeiertagen in diesem Jahr für Köln und die Region? von Peter Stroß

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es in NRW bedeckt und es gibt verbreitet Regen. Tagsüber gibt es erst ab dem späteren Nachmittag von Westen zunehmende Niederschlagsneigung. Höchstwerte liegen zwischen 6 und 10 Grad. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest.

Dieser Südwestwind hält auch am Donnerstag an. Teils mit starken, im Bergland auch stürmischen Böen. Laut DWD ist es stark bewölkt bis bedeckt und es gibt zeitweise Regen. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 12 Grad, in Hochlagen um 5 Grad. (dpa)